УВД Зеленограда приглашает на работу

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на работу мужчин, имеющих гражданство Российской Федерации, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего (полного), отслуживших в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Поступившим на службу предоставляется полный социальный пакет. Кроме того, предусмотрены льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации, для сотрудников органов внутренних дел:

стабильная заработная плата от 40000 рублей с индексацией денежного довольствия;

обязательное государственное страхование жизни и здоровья;

выплата единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения;

ежегодный оплачиваемый отпуск (от 38 до 55 суток);

льготные путёвки в санатории МВД России сотрудникам и членам семьи;

ежегодная материальная помощь;

дополнительные надбавки;

процентные надбавки за сложность и напряженность работы, выслугу лет и специальное звание;

бесплатный проезд на московском метрополитене;

право на получение бесплатного высшего (юридического, экономического, психологического и специального образований), а также возможность получить второе высшее образование в учебных заведениях МВД России;

бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и членов его семьи;

бесплатное форменное обмундирование;

право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учётом срока службы в ВС и т. д., а также половины срока дипломированного обучения в ВУЗе на очном отделении).

Контактные телефоны:

отдел кадров УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве: 8 (499) 731-07-51, 8 (499) 731-90-72, 8 (499) 720-88-87;

отдел кадров ОГИБДД: 8 (499) 733-02-88;

отдел кадров ОМВД России по р-м Матушкино и Савелки: 8 (499) 735-12-80;

отдел кадров ОМВД России по р-м Силино и Старое Крюково: 8 (499) 731-26-74;

отдел кадров ОМВД России по р-ну Крюково: 8 (499) 717-46-89.

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО

Еще по теме