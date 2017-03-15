УВД Зеленограда приглашает на работу
- Среда, Март 15, 2017, 11:31
- Разное
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УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на работу мужчин, имеющих гражданство Российской Федерации, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего (полного), отслуживших в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Поступившим на службу предоставляется полный социальный пакет. Кроме того, предусмотрены льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации, для сотрудников органов внутренних дел:
- стабильная заработная плата от 40000 рублей с индексацией денежного довольствия;
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
- выплата единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения;
- ежегодный оплачиваемый отпуск (от 38 до 55 суток);
- льготные путёвки в санатории МВД России сотрудникам и членам семьи;
- ежегодная материальная помощь;
- дополнительные надбавки;
- процентные надбавки за сложность и напряженность работы, выслугу лет и специальное звание;
- бесплатный проезд на московском метрополитене;
- право на получение бесплатного высшего (юридического, экономического, психологического и специального образований), а также возможность получить второе высшее образование в учебных заведениях МВД России;
- бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и членов его семьи;
- бесплатное форменное обмундирование;
- право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учётом срока службы в ВС и т. д., а также половины срока дипломированного обучения в ВУЗе на очном отделении).
Контактные телефоны:
- отдел кадров УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве: 8 (499) 731-07-51, 8 (499) 731-90-72, 8 (499) 720-88-87;
- отдел кадров ОГИБДД: 8 (499) 733-02-88;
- отдел кадров ОМВД России по р-м Матушкино и Савелки: 8 (499) 735-12-80;
- отдел кадров ОМВД России по р-м Силино и Старое Крюково: 8 (499) 731-26-74;
- отдел кадров ОМВД России по р-ну Крюково: 8 (499) 717-46-89.
Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО
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