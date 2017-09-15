В клубе «Радуга» состоится мастер-класс по карате

21 сентября в клубе «Радуга» (корпус 1013А) руководитель секции карате «Начало» и группы здоровья «Гимнастика для всех», обладатель 3 кю кекусинкай карате, дипломов и сертификатов за участие в различных спортивных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата Москвы по кекусинкай карате 2008 года Татьяна Филимонова проведет открытый мастер-класс «Карате для начинающих».

Участники мастер-класса познакомятся с историей, традициями, принципами, прикладной и базовой техниками карате-кекусинкай, примут участие в тренировочном процессе и примут участие в кумите (спортивных поединках) для начинающих.

Кекусинкай – стиль карате, основанный мастером и преподавателем карате, одним из самых знаменитых представителей боевых искусств Масутацу Оямой в 50-е годы ХХ века в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу «карате без контакта». Позже кекусинкай лег в основу ряда других контактных стилей карате. Карате-кекусинкай считается чрезвычайно зрелищным видом спорта – спортивные поединки проводятся в полный контакт без защитного снаряжения. Единственное ограничение 0Ч запрет ударов в голову руками.

Начало мастер-класса в 17:00. Вход свободный. С собой необходимо взять не стесняющую движений одежду и сменную обувь.

zelenogradnews.ru

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