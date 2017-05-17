Профилактические отключения горячей воды начнутся 23 мая

На сайте «Московской объединенной энергетической компании» опубликован новый график профилактических отключений горячей воды в 2017 году.

Так, в 8-м, 9-м, 10-м, 11-м и 12-м микрорайонах горячая вода будет отключена с 23 мая по 1 июня. Сроки отключения в других микрорайонах остались без изменений:

с 13.06 по 22.06: 1 и 2 микрорайоны, а также корпуса 301-334, 341-350, 355-358, 361-366, 401-436, 440, 443, 452-455, 457, 469;

с 11.07 по 22.07: 5, 6, 7 микрорайоны, а также корпуса 336-340, 351, 352, 359, 360, 438, 439, 441, 442, 445-451, 456, 458;

с 08.08 по 17.08: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 23 микрорайоны.

Напомним, изначально профилактические отключения горячей воды планировалось начать 16 мая, но из-за холодной погоды и включения отопления работы на системах теплоснабжения были отложены.

Самую актуальную информацию о сроках отключения горячей воды можно посмотреть на сайте МОЭК.

zelenogradnews.ru

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