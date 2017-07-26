Виды старой Москвы в работах школы акварели Сергея Андрияки

25 июля в Выставочном зале Музея Зеленограда открылась выставка «Москва», на которой представлена Москва глазами художников-преподавателей и учащихся школы акварели Сергея Андрияки.

Посетители увидят старинные усадьбы, мосты и бульвары, сады и реки столицы. Выставка – это путешествие в мир памятников архитектуры и старинных зданий: церковь Вознесения в Коломенском и храм Григория Неокесарийского, памятник Юрию Долгорукому и здание Мэрии на Новом Арбате, палаты бояр Романовых и некрополь Донского монастыря. Одно из самых необычных зданий Москвы – особняк Морозова на Воздвиженке откроется не только снаружи, но и внутри.

Работы учеников школы выполнены в технике акварели, отличающейся легкостью и прозрачностью, тонкими цветовыми переходами, а также и сложностью в исполнении. Интересны архитектурные пейзажи в технике гризайль, раскрывающей богатство градаций одного цвета.

Разнообразны работы преподавателей: Александр Волков пишет маслом, Сергей Чернышев представлен акварелями и резцовыми гравюрами, Анна Полинская знакомит зрителей с гравюрами, выполненными в технике акватинта.

Школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом была создана в 1999 году. Основная задача Школы акварели – дать основы профессионального художественного образования. Для реализации этой задачи художественным руководителем Школы, народным художником России Сергеем Николаевичем Андриякой была разработана авторская методика, позволяющая научить основам классической многослойной акварели любого желающего. Заключается она в том, когда художник-преподаватель работает одновременно с учениками над одним и тем же заданием. Личный пример – это самый убедительный и короткий путь обучения.

Выставка будет работать до 10 сентября. Заказ экскурсий и дополнительная информация по телефону 8 (499) 717-16-02.

zelenogradnews.ru

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