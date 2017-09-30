Служение Отечеству с детства и на всю жизнь

23 сентября под эгидой образовательных учреждений Зеленограда и окружного управления МЧС на базе ГКУ ПСЦ ПСО №213 в Малино прошло торжественное мероприятие по принятию клятвы кадетов, кадетских классов образовательных учреждений округа.

В праздничном мероприятии приняли участие и произнесли напутственные слова заместитель префекта Андрей Новожилов, начальник Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве Евгений Алаев, депутат муниципального округа Зеленограда Алексей Горбачев и представители окружного совета ветеранов ЗелАО.

«Именно это посвящение, к которому кадеты готовились и право на которое доказали, стало их первым настоящим шагом во взрослую жизнь. Произнесение клятвы – событие в жизни кадета волнующее, незабываемое и праздничное» – произнес в напутственном слове Евгений Алаев.

После завершения торжественной части кадетам была предоставлена возможность ознакомиться с трудовым бытом пожарно-спасательного отряда №213, в ходе которого сотрудники продемонстрировали возможности специальной и пожарной техники, а также показали тематические видеофильмы и организовалие посещение фотовыставки, посвященной празднованию 85-й годовщины образования Гражданской обороны страны.

Кадеты смогли почувствовать себя юными пожарными, примерив на себя боевую одежду и снаряжение пожарных, ознакомившись со способами оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях и попробовав настоящую армейскую кашу, приготовленную на свежем воздухе в полевой кухне.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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