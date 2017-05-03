Юные инспекторы движения Зеленограда победили на 39 слете ЮИД

На прошедшем 28 апреля в Москве 39-м городском слете юных инспекторов движения (ЮИД), организованном Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и Департаментом образования г. Москвы, первое место в командном зачете заняла зеленоградская команда ЮИД школы №1194, в состав которой вошли: Никита Дужинский, Елизавета Алуева, Арсений Никитин и Анна Козлова. Второе и третье места завоевали команды ЮИД из школ № 2128 и №1947 Восточного АО.

Теперь эти ребята будут представлять столичный регион на Всероссийском конкурсе-фестивале ЮИД «Безопасное колесо».

Кроме того, по сумме набранных баллов в абсолютном личном зачете среди всех участников слета призовые места достались: Никите Дужинскому (1 место), Елизавете Алуевой (1 место) и Арсению Никитину (2 место).

Всего в мероприятии приняли участие 35 команд юных инспекторов движения из 11 округов столицы, которые соревновались по знанию правил дорожного движения, умению оказывать первую доврачебную помощь, в знании устройства велосипеда, в знании дорожных знаков, конкурсе агитбригад, а также в умении фигурного вождения велосипедом.

Напомним, на прошлогоднем 38-м слете ЮИД, который прошел 20 мая 2016 года, первое место также заняли юные инспекторы из Зеленограда.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru