В июне состоится серия еженедельных мастер-классов по фитнесу
- Среда, Май 24, 2017, 13:54
- Досуг, Спорт
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Руководитель хореографического коллектива «Бусики» и группы здоровья «Стретчинг» клуба «Силуэт» Екатерина Галкина проведет в июне на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» серию бесплатных мастер-классов по фитнесу «Будь в форме», на которых участников ждут занятия, направленные на работу мышц всего тела.
Тренировки помогут скорректировать фигуру, создать красивую осанку, увеличить гибкость, выносливость, координацию, улучшат самочувствие и дадут дополнительную жизненную энергию.
С собой необходимо взять не стесняющую движений одежду и сменную обувь.
Мастер-классы пройдут 7, 14, 21 и 28 июня. Начало в 19:00.
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