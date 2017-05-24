В июне состоится серия еженедельных мастер-классов по фитнесу

Руководитель хореографического коллектива «Бусики» и группы здоровья «Стретчинг» клуба «Силуэт» Екатерина Галкина проведет в июне на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» серию бесплатных мастер-классов по фитнесу «Будь в форме», на которых участников ждут занятия, направленные на работу мышц всего тела.

Тренировки помогут скорректировать фигуру, создать красивую осанку, увеличить гибкость, выносливость, координацию, улучшат самочувствие и дадут дополнительную жизненную энергию.

С собой необходимо взять не стесняющую движений одежду и сменную обувь.

Мастер-классы пройдут 7, 14, 21 и 28 июня. Начало в 19:00.

zelenogradnews.ru

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