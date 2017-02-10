Начальник УВД Зеленограда отчитается перед жителями по итогам работы за 2016 год

16 февраля в актовом зале УВД Зеленограда (улица Панфилова, дом 28А) состоится отчет начальника УВД округа подполковника полиции Сергея Василевского перед гражданами по итогам работы полиции за 2016 год «Об итогах оперативно-служебной деятельности УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве за 2016 год».

Начало встречи в 17:00.

Напомним, встреча начальника УВД с жителями по итогам 2015 года состоялась 25 февраля 2016 года и началась с выступления духового оркестра полиции Культурного центра ГУВД под руководством Дмитрия Ермолаева.

zelenogradnews.ru

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