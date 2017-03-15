Важные вопросы о профилактике и диспансеризации

Как проявить искренний интерес к своему здоровью и возможно ли заранее позаботиться о его сохранении? Да, эффективный способ конечно же есть – профилактика заболеваний, а также своевременная диагностика.

Каждый, у кого есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС), может пройти бесплатную диспансеризацию: комплекс профилактических, диагностических и лечебно–оздоровительных мероприятий.

Эксперты ОАО «РОСНО-МС» подготовили ответы на волнующие читателей вопросы, которые планируют пройти диспансеризацию в ближайшее время, либо уже обратились в медицинское учреждение для её прохождения.

- Сейчас моя мама проживает со мной в Москве (прописана в г. Можайск, Московская область). Может ли она пройти диспансеризацию в поликлинике по месту пребывания в Москве? Какие документы могут потребовать в поликлинике, чтобы зарегистрировать ее на диспансеризацию? (Наталья, Москва)

- Да, Ваша мама может пройти диспансеризацию. Для получения первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в том числе и прохождения диспансеризации, ей необходимо обратиться с заявлением о прикреплении в выбранную медицинскую организацию из числа участвующих в реализации территориальной программы ОМС с письменным заявлением о прикреплении на имя главного врача. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

- Мне 66 лет. При прохождении диспансеризации мне отказали в исследовании органов брюшной полости. Правомерно ли это? Куда обратиться с претензией? (Маргарита, Балашиха)

- Перечень осмотров (консультаций) врачами-специалистами, исследований и иных медицинских мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации в зависимости от возраста и пола гражданина, определяется в соответствии с Порядком прохождения диспансеризации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ №36ан.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и малого таза на предмет исключения новообразований проводится для граждан в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет. Для мужчин, когда-либо куривших в жизни, дополнительно однократно проводится УЗИ брюшной аорты с целью исключения аневризмы в возрасте 69 или 75 лет.

УЗИ органов брюшной полости не проводится, если гражданину в течение предшествующих 2 лет либо в год проведения диспансеризации проводилась магнитно-резонансная или компьютерная томография органов брюшной полости.

Если Вы соответствуете вышеназванным критериям для проведения данного исследования, то за разъяснениями по поводу обоснованности отказа обратитесь к руководителю медицинской организации, в случае отсутствия результата – в свою страховую компанию.

Рекомендуем: активно обращайтесь в поликлиники по месту прикрепления, проявляйте интерес к своему здоровью и обязательно пройдите диспансеризацию!

Если вы хотите узнать о диспансеризации больше, а также получить ответы на возникающие вопросы, пожалуйста обратитесь по телефону «горячей линии», где вы получали полис обязательного медицинского страхования.

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ОАО «РОСНО-МС»

zelenogradnews.ru

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