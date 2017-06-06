Лучшие по профессии сотрудницы

27 мая в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве по инициативе Ассоциации женщин московской полиции впервые прошла торжественная церемония награждения достойнейших сотрудниц ГУ МВД России по г. Москве, чтобы выразить искреннюю признательность и восхищение их профессиональной самореализацией, трудом, личностными качествами, проявляющимися как на службе, так и в семейной жизни.

Женскими советами подразделений московской полиции были выдвинуты кандидатуры сотрудниц, успешно справляющихся со служебными обязанностями, а также с воспитанием чудесных детей. Путем долгих обсуждений выбор остановили на 17 сотрудницах столичного гарнизона, чья жизненная позиция и успехи по праву могут служить достойным примером для начинающих сотрудников органов внутренних дел.

В числе награжденных оказалась сотрудница отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы капитан полиции Ольга Кузнецова. За реализацию себя в качестве любящей матери и жены, формирование семейных ценностей, ответственность и усердие в решении поставленных служебных задач Ольге Кузнецовой была объявлена благодарность.

Фотографии предоставлены УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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